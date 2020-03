- Memories of Mars est disponible en version finale

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sur Mars, et ça repart...

Prenant place 100 ans dans le futur, Memories of Mars est une sorte de MMO de survie,qui demande de construire sa base, l'améliorer au fil des parties, explorer les lieux, récolter des matériaux...La colonisation de Mars ayant complètement foiré, il va falloir survivre sur cette planète hostile. Vous êtes un clone spécialement créé pour ça... avec toutefois un seul but : réussir à quitter la planète.Le jeu vient de sortie sur PC, PS4 et Xbox One en version finale, après plusieurs mois d'accès anticipé sur Steam.