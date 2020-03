- DOOM Eternal : la bande-annonce de lancement

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'enfer, c'est maintenant

DOOM Eternal sort le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. N'oubliez pas, vous pouvez toujours lire notre preview du jeu.On vous rappelle au passage qu'il s'agit de la suite directe de DOOM sorti en 2016, qui proposera une campagne solo et divers modes multijoueur, dont le mode Battlemode, dans lequel deux démons et un Slayer devront s'affronter au cours d'un combat asymétrique en 2 contre 1.Le jeu avait reçu le prix du Meilleur jeu d'action et Meilleur jeu PC lors du dernier E3. Mais si, l'E3, vous savez, ce salon qui a été tué par le Coronavirus !