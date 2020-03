- LEGO se lance dans des Super Mario... pour les tout-petits

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pousse-toi, fils d'andouille, laisse jouer papa !

LEGO vient d'annoncer Lego Super Mario, une nouvelle gamme, pas tout à fait jeu de construction, pas tout à fait Lego traditionnel, mais plutôt un mélange entre Lego classiques et Duplo.Une figurine Mario Interactive permettra de collecter des pièces, dans des niveaux que vous aurez créés...Une vidéo montre tout ça, dans le détail et... euh... on a du mal à être convaincu. Il faudra avoir ça en mains pour se faire une vraie idée, mais à première vue, ça a quand même l'air destiné aux ch'tites n'enfants de 3-6 ans...