- Le Jugement d'Osiris débarque dans Destiny 2

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Où qu'elle est Isis ?

Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée par Bungie pour fêter le retour du Jugement d'Osiris. Il s'agit du mode JcJ 3v3. Il débarque aujourd'hui à 18h pour la Saison des Dignes.La Saison des Dignes débarque égakement avec un nouveau pass saisonnier et des récompenses, un événement saisonnier gratuit des Jeux des Gardiens, un nouveau scénario pour continuer l'histoire de Destiny et combattre aux côtés de Raspoutine pour sauver la dernière Cité ainsi qu'un nouvel artefact saisonnier, de nouveaux mods et de nouvelles améliorations des combats...Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.