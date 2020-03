Publié le Samedi 14 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Entre deux quintes de toux ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Bon, ben on va tous mourir. En attendant, autant s'occuper du mieux possible, puisque de toute manière, on ne peut plus sortir de chez soi...On vous conseille donc de vous offrir quelques petits jeux (regardez nos soldes sur Gog.com ou sur Steam) et de bien vous câler sur votre fauteuil...En attendant, à part essayer de ne pas tousser, dites-nous comment vous vous occupez...