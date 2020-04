Activision sort Call of Duty: Modern Warfare 2 version Campagne Remasterisée

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On repart au combat ?

Déjà disponible sur PS4, dès maintenant, et très prochainement sur PC et Xbox One, Call of Duty: Modern Warfare 2 sort en version Campagne Remasterisée.Il s'agit d'une version améliorée, retravaillée de la campagne solo du jeu. Au menu, nouvelles textures 4K, prise en charge du HDR sur console et framerate illimité sur PC ainsi que la prise en charge des écrans ultra-larges.Les animations ont été retravaillées, la bande-son remasterisée, les graphismes améliorés...Allez, on replonge ?