Humble Conquer COVID-19 Bundle : des jeux pour lutter contre le Coronavirus

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir doublé d'une bonne action

Le Humble Store a lancé un Humble Bundle pour vaincre le Coronavirus. Avec toujours le même système : vous payez ce que vous voulez (même s'il y a un minimum) et vous obtenez des jeux.Plein de jeux pour ce Humble Conquer COVID-19 Bundle 45 jeux, pour être exact !Into the Breach, Undertale, Hollow Knight, The Witness, Superhot, Lego Batman 3 Beyond Gotham, Killing Floor 2, Fahrenheit Indigo Prophecy, Darksiders II Deathinitive Edition, Darkasiders Warmastered Edition, Sniper Elite III, This is the Police, Brothers, Worms Revolution, Europa Universalis IV, Tropico 4, Broken Age, Brutal Legend, Psychonauts, Double Fine Adventure, World of Goo, Hacknet, Magicka... et bien d'autres encore...Ajoutez 26 livres (en anglais, certes)...Le tout pour $28 au minimum. Seulement.100% des sommes récupérées iront pour la lutte contre le Coronavirus.