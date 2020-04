The Outer Worlds sur Nintendo Switch le 5 juin

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Coup de coeur de cette fin d'année dernière, The Outer Worlds (qu'on vous conseille encore et toujours si vous aimez les FPS à la Fallout 3) devait sortir en mars sur Nintendo Switch. En boîte, mais sans cartouche et avec seulement un code de téléchargement.Après divers changements, notamment la volonté de fournir une vraie cartouche de jeu dans la boîte, et la merde mondiale liée au Coronavirus et aux délais de production non respectés, le jeu a finalement été repoussé.Ce sera pour le 5 juin.Un patch de 6Go sera quand même à télécharger, pour obtenir les textures haute définition et des optimisations de gameplay. Avec ce retard de production, les développeurs ont en effet eu le temps de bosser sur divers patchs...Quant à notre test du jeu, c'est ici qu'il faut le lire