- Gorn : Tu aimes les jeux de gladiateurs en VR ?

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et tu as déjà vu un monsieur tout nu IRL ?

Gorn est présenté comme une "simulation ultra-violente de gladiateurs". En VR. Vous allez pouvoir pénetrer dans le Colisée et affronter d'autres gladiateurs, pour répandre leur sang sur le sable.Déjà sorti sur PC, le jeu débarque sur PlayStation VR.Bref. Une arène. Des armes. Des mecs en slips de peau. Des gerbes de sang. Le début du bonheur.Ne manque plus que Russell Crowe en jupette et le bonheur sera complet.