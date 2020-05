- Les Sims 4 : nouvelle vidéo écolo

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Moi j'aime les parkings

Le prochain DLC hors de prix (39,99 €) pour Les Sims 4 s'offre une nouvelle bande-annonce. Ce pack écologie, pour rappel, permettra aux Sims d'adopter un mode de vie "plus responsable" : cultiver ses propres légumes, recycler les matériaux pour fabriquer des meubles, installer des éoliennes ou des panneaux solaires, s'habiller avec des vêtements faits de matériaux récupérés, créer un toit végétalisé... voire même faire les poubelles pour de la récup'...Un DLC qui sent bon le patchouli et l'encens, le fromage de chèvre et la tisane d'orties.Dans la nouvelle bande-annonce, vous pourrez en découvrir un peu plus de sur le gameplay du jeu. Sortie toujours prévue pour le 5 juin prochain.