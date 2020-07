- Othercide : le deuxième épisode de la mini-série dévoilé

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 11:45:00 par Solène Krawczyk

Combattez, mourrez, recommencez

Focus Home Interactive a conclu sa (très) courte websérie présentant le système de combat d'Othercide, un jeu tactique à l'ambiance sinistre développé par le studio Lightbulb Crew et qui paraîtra le 28 juillet sur PC, Xbox One et Playstation 4, puis plus tard cet été sur la Switch.Dans Othercide, prenez le contrôle d'une armée de Soeurs belliqueuses et repoussez l'invasion grandissante de Souffrance et de ses sbires monstrueux. Confrontez-vous à de terribles boss et n'ayez pas peur de devoir sacrifier quelques-unes de vos camarades sur la route : celles qui survivront n'en deviendront que plus fortes.La websérie promotionnelle a débuté avec l'épisode ''Forging Nightmares'', qui relate les inspirations artistiques et la création de l'univers lugubre du jeu. Le second épisode, ''Fighting Shadows'', se concentre davantage sur le système de combat, un tour par tour revisité nommé le "Dynamic Timeline System". Il présente également quelques-uns des personnages jouables, ainsi que leurs compétences particulières mises plus tard à disposition de redoutables combos.Le jeu est beau, sombre mais très agréable à regarder, et il promet en outre un défi relevé. Je suis curieuse d'en découvrir plus à sa sortie ; pour l'heure, si vous êtes intéressés, les précommandes sont ouvertes sur Steam et Xbox avec une remise de 15%. Un bundle comprenant le jeu, son OST et un artbook est également disponible sur Steam avec une promotion additionnelle.