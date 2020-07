- Sky Beneath, le jeu qui défie la gravité

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

Faut pas avoir le tournis

Dans Sky Beneath, vous incarnez Cassie, une pilleuse en quête de butin dans un complexe minier abandonné. Cassie a la particularité d'avoir en sa possession une technologie extraterrestre lui permettant de jouer avec la gravité. Elle peut donc aisément marcher sur les plafonds et les murs, et déplacer les objets d'une façon qui ferait frémir Newton. Pendant l'aventure, elle sera épaulée par son amie Annie, une inventrice qui l'aidera avec sa technologie.Pour parler plus en détail de l'histoire en elle-même, Cassie et Annie vont devoir découvrir la cause de la disparition des précédents habitants de leur monde et trouver un moyen de s'en échapper. Pendant toute leur aventure, elles vont traverser beaucoup d'endroits variés, des vestiges de l'ancienne civilisation comme des laboratoires de recherches, des villes flottantes ou des citadelles extraterrestre. La planète est bien évidement dotée d'une faune spéciale qu'on aura aussi l'occasion de rencontrer.Ce jeu promet beaucoup, que ce soit en terme de Gameplay avec des énigmes complexes jouant sur la gravité, ou d'exploration avec un univers propre à lui-même et une histoire qui a l'air très intéressant. D'autant plus que le directeur artistique, Eero Kuune, a confié qu'ils s'étaient inspirés du premier Tomb Rider pour le côté expédition, en ajoutant un peu d'humour et d'humanité à la Portal, que de bonnes références donc.Le jeu est développé par Mindhaven Games et est prévu pour 2021, d'ici là nous aurons l'occasion d'en reparler et d'en voir plus. Je ne sais pas vous mais pour moi la hype est présente.