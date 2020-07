- The Way Back, le 3 août en location et achat digital

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 10:50:00 par Théo Valet

Batman s'est essayé au basket

The Way Back est un film sorti en 2019, avec Ben Affleck dans le rôle d'un ancien basketteur qui a mis un terme à sa carrière de son propre chef. Quelques années plus tard, alors qu'il a sombré dans l'alcool et la solitude, on lui offre une chance de devenir entraîneur de l'équipe de basket de son ancien lycée, lequel se trouve désormais en grande difficulté. L'ex-sportif accepte le poste à contrecoeur, mais réalise vite que cette décision peut bien les sauver, lui et son équipe.Le film est donc disponible le 3 août en digital et pour la location, alors n'hésitez pas à aller le voir, il a l'air vraiment très bien. Et puis c'est Ben Affleck l'acteur principal quoi, ça ne peut qu'être bien.