- Nintendo Switch Online continue d'ajouter des jeux rétros

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

Donkey Kong est dans la place !

Ce mois-ci, Nintendo nous offre 3 nouveaux jeux sur ses émulateurs de Super NES et NES, dont un très grand classique, j'ai nommé Donkey Kong Country !Donkey Kong Country est un jeu de plateforme jouable en duo et sorti en 1994. Nous y incarnons Donkey Kong ou Didi Kong, et avons pour mission de sauver leur peuple du terrible King K. Rool et de ses vilains Kremlings. Le jeu sera ajouté au catalogue de la Super NES avec Natsume Championship Wrestling, un jeu de catch également jouable à deux, sorti à l'origine en 1994.Pour la NES classique, ce sera The Immortal, un jeu d'action-aventure RPG sorti en 1990, dans lequel nous suivons la quête de liberté d'un magicien pris au piège d'un cachot. Pour fuir, il va devoir traverser plus d'une cinquantaine de salles et affronter de nombreux monstres.Au cas où vous ne le sauriez pas, en vous abonnant au service en ligne de Nintendo, vous aurez accès aux émulateurs de Super NES et NES gratuitement. De nouveaux jeux sont ajoutés tous les mois à peu près et beaucoup de grands classiques sont déjà disponibles.