- The Dark Pictures Anthology : Little Hope, on a la date !

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Il est pas prévu pour être drôle

Après de nombreux teasers et bandes-annonces, on a enfin la date de sortie exacte de Little Hope, le deuxième épisode de la série The Dark Pictures. Le jeu sortira donc la veille d'Halloween, le 30 octobre. De quoi s'amuser si vous n'avez pas la motivation d'aller terroriser des gosses pour leur racketter leurs bonbons.Le partage est mis en avant dans cette opus : vous pourrez jouer seul ou à plusieurs, en local ou en ligne, dans deux modes prévus à cet effet. On a le mode "histoire partagée" qui se fait en ligne à deux joueurs et le mode "soirée cinéma" qui se fait en hors ligne à 5 joueurs. Ces modes ont l'air vraiment très cool, surtout le "soirée cinéma" où chaque joueur incarne un personnage. Ça peut être drôle de voir la réaction de son pote qu'on a sacrifié pour sauver ses miches.Pour vous resituer le contexte, vous vous retrouvez piégés dans le village abandonné de Little Hope avec 4 étudiants et leur professeur. La ville a été le théâtre de beaucoup d'évènements sinistres qui vont ressortir pour vous traquer. Tout ça dans une ambiance bien flippante à base de brouillard épais et de vieille moche qui vous court après.Le jeu sortira avec 3 éditions, Standard, Limitée et Collector. La Limitée vous donne les deux épisodes de la série, une carte du monde de The Dark Pictures, deux pins et un steelbook de 4 disques. La Collector vous donne la même carte avec les pins mais aussi une statue de la poupée Mary de 1692. Cette édition est uniquement disponible sur la boutique en ligne de Bandai Namco Entertainment Europe. En précommandant le jeu, vous aurez en plus un accès anticipé à la Curator's Cut qui apporte de nouvelles scènes jouables avec d'autres personnages et des choix différents qui amènent à d'autres conséquences. Il ne reste plus qu'à voir les prix qui risquent de piquer un peu.