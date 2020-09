(TEST) Trust GXT 877 Scarr, un bon clavier mécanique pour gamer

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Scarr, c'est pas le méchant du Roi Lion ?

Alors, Scar est l’antagoniste principal du film le Roi Lion. Film qui est d’ailleurs le film d’animation le plus vu, après la Reine des Neiges, mais bon le méchant dans la Reine des Neiges, on ne s’en rappelle pas.Scar fait preuve d’un grand charisme, et est une représentation du bon gros méchant Nazi et …. Comment ça, je me suis gouré de Scar ? Un clavier ? Ah bon bah, je vais corriger ça.Donc Scarr, et pas Scar est un bon clavier gaming fait par Trust, et que Cedric a bien apprécié.