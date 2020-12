- The Elder Scrolls Online vous souhaite une bonne année

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

The Elder Scrolls Online a décidé de célébrer la nouvelle année en vidéo. L'occasion de revenir sur l’aventure du Cœur noir de Skyrim, proposant 4 contenus indépendants : un nouveau chapitre (The Elder Scrolls Online: Greymoor) et 3 packs de jeu téléchargeables (The Elder Scrolls Online: Harrowstorm, The Elder Scrolls Online: Stonethorn, et The Elder Scrolls Online:Markarth).La prochaine grosse aventure pour le jeu sera présentée sur Twitch le 21 janvier. Il s'agit des Portes d'Oblivion. On aura le temps de vous en reparler.