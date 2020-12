- When the Past was Around, un jeu plein d'amour et de tristesse

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Poétique

Développé par le studio indépendant indonésien Mojiken, When the Past was Around est un jeu de puzzles façon point & click. Il est disponible sur Nintendo Switch et PS4 pour 8,49 € seulement et sortira sur Xbox One demain.Vous allez y suivre les souvenirs d'Eda, sa rencontre avec l'amour, ses joies, ses rêves, ses espoirs, mais aussi ses déceptions, ses doutes, sa tristesse et le deuil de cet amour, nécessaire pour se tourner vers un autre futur.Le jeu se veut poétique, avec des images peintes à la main pour raconter cette jolie histoire qui est aussi basée sur la musique.