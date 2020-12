Idée cadeau de Noël : Lego La Reine des Neiges, le livre de contes

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Capturée, enfermée

Les enfants peuvent s’imaginer vivre dans le château d’Arendelle avec ce set créatif. Ce set de jeu se compose d’un livre 3D personnalisable en 2 parties, ainsi que de 3 micro-poupées Disney : Elsa, Anna et Kristoff, ainsi que le personnage d’Olaf.

La Reine des Neiges, on ne peut pas lutter contre. Si vous avez une petite fille dans votre entourage, qu'il s'agisse d'une fille, une soeur, une cousine, une filleule, une nièce... vous ne pouvez pas passer à côté de La Reine des Neiges.Et si vous cherchez un petit cadeau qui fera un gros effet, rien de tel que ce Lego Reine des Neiges : Les aventures d'Anna et Elsa dans un livre de contes.Il s'agit d'un set qui se compose d'un livre de conte qui fait office de boite de transport, et dans lequel vous trouverez des personnages : Elsa, Anna, Kristoff et Olaf, ainsi qu'un mini-décor.Un ensemble Lego vendu 19,99 € seulement, idéal pour jouer, emmener en vacances (ok, les vacances en ce moment...) ou tout simplement être rangé sans traîner... Ça ne vous donne pas envie de chanter, ça ?