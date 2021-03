- KungFu Kickball, du foot et du kung-fu fou

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hong Kong Fou fou ?

Développé par WhaleFood Studios et édité par Blowfish Studios, KungFu Kickball est un mélange de foot et de kung-fu. Il s'agit d'un jeu multijoueur par équipe dans lequel vous allez participer à des matchs délirants, à base de coups de pieds retournés, de savates et de sauts délirants.Les terrains sont accidentés et le but du match est d'envoyer le ballon sur la cloche adverse. Bien entendu, frapper ses adversaires est hautement conseillé.Sortie sur PC, via Steam , en accès anticipé, le 13 avril.