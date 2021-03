- Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! annoncé par Microids

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Dans leur gueule

Un nouveau jeu Astérix et Obélix a été annoncé par Microids. Il s'agit d'Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Il est annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les versions PlayStation et Xbox seront compatibles PS5 et Xbox Series.Il s'agit, comme les autres jeux de la série, d'un beat'em up 2D.Légionnaires romains et pirates seront bien entendu au rendez-vous. Le jeu est annoncé comme "très respectueux" de la BD : personnages, décors et animations sont faits à la main.Le jeu proposera un mode coop local.Sortie prévue pour cet automne.