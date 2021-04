La bêta d'Elyon arrive début mai

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Bastoooooon !

Bluehole Studio et Kakao Games s'associent pour nous proposer Elyon, un nouveau MMORPG qui promet d'envoyer du gros. Comme toujours dans ce genre de jeu, vous créez votre personnage et partez à l'aventure dans un grand monde séparé en deux royaumes qui sont en guerre pour le contrôle d'un portail menant au paradis. Vous pourrez vous battre contre les joueurs de l'autre royaume ou faire du PVE classique dans des arènes et autres donjons.Le jeu sortira sur PC, mais n'a pas encore de date de sortie. Cependant, une bêta commencera le 6 mai et se terminera le 10. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire juste ici avant le 25 avril.