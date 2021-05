- Necromunda: Hired Gun, une nouvelle vidÃ©o de gameplay

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Guns w/o Roses

Nouveau FPS qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000, Necromunda: Hired Gun est le prochain jeu signé Focus Home Interactive et StreumOn Studio.Il se dévoile dans une nouvelle vidéo de gameplay.Vous allez y incarner un chasseur de primes, accompagné de son cyber-toutou. Le but est simple : flinguer les bandits, ceux dont la tête est mise à prix, et vous faire des petits extras en exterminant le reste du gang au passage. Vous pourrez augmenter vos capacités grâce à des implants cybernétiques.Sortie le 1er juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.