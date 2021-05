- Back 4 Blood : l'impact des cartes sur le jeu

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Zombis à la carte

Back 4 Blood sortira le 22 juin 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5. Ce nouveau jeu signé des créateurs de Left 4 Dead, le studio Turtle Rock Studios, est un jeu en multi, en ligne, permettant de jouer à 4 en coop dans lequel vous allez devoir buter des hordes de zombis.Le jeu proposera un système de cartes à jouer, de deck à composer, qui impacteront les parties, le contenu des arènes... et les développeurs ont également mis l'accent sur l'IA qui s'adaptera à votre façopn de jouer et pourra, en temps réel, modifier les conditions de jeu en ajoutant des obstacles, en lâchant des zombis plus féroces et j'en passe. Ces conditions pourront être contrées ou modifiées avec les cartes des joueurs.