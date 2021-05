Blade Runner, Batman, 300, Godzilla, Cloud Atlas en coffrets 4K UHD

Publié le Lundi 10 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

On se fait une soirée ciné ?

Le film en 4K UHD

Le film en BLU-RAY

Un livret/artbook Exclusif

6 cartes

Un poster Recto/Verso

Adapté du roman graphique de Frank Miller, 300 est un récit épique de la Bataille des Thermopyles, qui opposa en l'an - 480 le roi Léonidas et 300 soldats spartiates à Xerxès et l'immense armée perse. Face à un invincible ennemi, les 300 déployèrent jusqu'à leur dernier souffle un courage surhumain ; leur vaillance et leur héroïque sacrifice inspirèrent toute la Grèce à se dresser contre la Perse, posant ainsi les premières pierres de la démocratie.

Le physicien Joseph Brody a perdu sa femme il y a 15 ans quand un incident nucléaire a irradié la région de Tokyo. La thèse officielle parle de tremblement de terre mais le scientifique est sceptique et mène son enquête avec son fils Ford, soldat dans la Navy. En fait de catastrophe naturelle, il s'agit plutôt des dégâts d'une créature gigantesque créée à la suite d'essais nucléaires dans le Pacifique. D'autres monstres menacent l'archipel d'Hawaï et la côte Ouest des Etats-Unis. L'armée est mobilisée et menée par l'Amiral William Stenz. Au même moment, la compagne de Ford, infirmière et jeune maman, gère les blessés dans un hôpital de San Francisco..

Warner Bros Home Entertainment sort une série de films en coffrets 4K UHD. Nous avons reçu, en Coffret 4K UHD Ultimate Collection Edition. Ce coffret contient :On vous rappelle le synopsis de ce chef d'oeuvre du 7ème art qu'il vous faut absolument dans votre vidéothèque :Ce coffret 4K UHD est vraiment une excellente surprise. Alors oui, le sympathique livret, les cartes, le poster, sont de simples bonus, assez accessoires à bien y réfléchir. Mais cette édition 300 offre une version 4K UHD de toute beauté. Le master est vraiment de qualité. Le film est assez sombre, avec pas mal de passages dans l'obscurité. Et cette version offre des noirs profonds, distincts, d'une netteté saisissante. La qualité 4K est assez bluffante et vous en prendrez vraiment plein la vue.Une superbe version disponible dès à présent dans le commerce, pour le prix de 34,99 €. Nous avons également reçu le filmde 2014. Il sort dans le commerce le 26 mai. Là encore, il est proposé en coffret 4K UHD, au même prix. Ce coffret contient :On vous rappelle aussi le synopsis :Si le film est moins indispensable que 300, et que ce coffret s'adresse donc aux fans, sachez que le master est là encore de qualité. Dans Godzilla aussi, de nombreux passages se déroulent de nuit ou à des moments où l'image est assez sombre. Le piqué, la netteté sont au rendez-vous et offrent une version magnifique de ce film d'action. C'est vraiment une très belle édition, avec une image sublime, qui vous attend dans cette version 4K.Enfin, notez que sont aussi disponibles :(1989) en coffret comprenant un steelbook inédit, le film en 4K et en Blu-ray, un pin's Batman et une carte Joker. Prix de vente conseillé : 29,99 €, quant à lui, est disponible en version 4K UHD avec un Steelbook inédit. Prix de vente : 24,99 €. Pour avoir déjà une version précédente de la version 4K de Blade Runner, sachez que c'est visuellement une petite merveille. Sans doute l'un des films les plus réussis en 4K, donc un indispensable.Enfin,est également disponible vec un Steelbook inédit. Prix de vente : 14,99 €.