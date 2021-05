- Final Fantasy VII Remake Intergrade dévoile sa version améliorée

Publié le Lundi 10 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

FFVIIRI

Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version améliorée et amplifiée de Final Fantasy VII Remake. Il est prévu sur PS5 le 10 juin prochain en version physique et numérique, et en version Digital Deluxe Edition.Si vous possédez déjà le jeu sur la PS4, la mise à niveau sur PS5 sera automatique et sans frais supplémentaire.Outre des améliorations graphiques, le jeu proposera un nouvel épisode consacré à Yulfie Kisagari, une jeune Shinobi, accompagnée de son partenaire Sono Kusakabe, tandis qu'ils s'infiltrent dans les locaux de la Shinra pour voler une materia.