- Guilty Gear -Strive - se fait introduire

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

La belle affaire

Guilty Gear -Strive - s'offre une nouvelle vidéo. Il s'agit de la cinématique d'intro du jeu. Vous y découvrirez plusieurs personnages, jouables (comme I-No) ou non (comme Colin Vernon).Le jeu proposera plus de 4 heures de cinématiques durant son mode Histoire.Guilty Gear -Strive - sort le 11 juin sur PC, PS4 et PS5. Ce jeu de combat signé du studio Arc System Works, à qui l'on doit le jeu à succès Dragon Ball FighterZ, sera édité par Bandai Namco.