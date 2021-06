(TEST) Necromunda: Hired Gun (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ben non

C'est sur ce sous-titre qui fleure bon le "j'ai autre chose à foutre que de chercher un jeu de mot sur le nom du jeu qui pourrait mettre en avant ma déception face à tous les espoirs que j'avais sur le titre" que je vous abandonne à la lecture du test de Necromunda Hired Gun.Oui ben on ne peut pas toujours être bon, en forme, inspiré ou plein de coke, bref, on ne peut pas toujours avoir le bon mot. Et puis, franchement, vu le résultat, le jeu ne mérite pas forcément non plus que l'on fasse des efforts.Vous non plus, d'ailleurs.Alors on s'en tiendra à ça.