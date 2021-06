Publié le Mardi 8 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cette semaine encore, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 21ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Moelleux du Revard. C’est un fromage à pâte molle à croute lavée produit à partir de lait cru de vache et qui vient de Savoie.Resident Evil Village disparaît peu à peu et s'en est déjà allé du top 5 global. L'arrivée de Biomutant est une surprise, même on se doute que la qualité du jeu n'étant pas forcément au rendez-vous, il ne devrait pas s'installer durablement.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 24 au 30 mai 2021 :