- Prince of Persia: The Sands of Time Remake pour 2022

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

La ponctualité est l'apanage des rois et lui, c'est juste un prince

Annoncé en fin d'année dernière pour une sortie en janvier 2021, mais tombé dans les oubliettes depuis, le remake de Prince of Persia : les Sables du temps sortira finalement en 2022.Ubisoft a annoncé la nouvelle.Le jeu sera entièrement redéveloppé et sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.