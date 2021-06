Soulstice, un nouveau jeu Next-Gen

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et ta soeur ?

Modus Games a annoncé le développement d'un nouveau jeu d'action "Next-Gen" (c'est eux qui le présentent comme ça), baptisé Soulstice.Vous allez contrôler deux personnages simultanément, face à des hordes d'ennemis, ce qui permettra différents combos et figures de combat.Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC en 2022.Les deux personnages sont deux soeurs : Briar et Lute, et il faudrait s'interroger sur la santé mentale des parents qui donnent de tels prénoms à leurs enfants. Briar et Lute ont été transformées en Chimère. Les chimères sont des guerriers hybrides obtenus par la fusion de deux âmes.Bon, vous la sentez vraiment la Next-Gen dans cette vidéo ?