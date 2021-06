A Plague Tale: Requiem, la suite de A Plague Tale: Innocence

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Rat le bol

Belle surprise, jeu attachant, salué par la critique, dont nous, A Plague Tale: Innocence s'offre une suite, baptisée A Plague Tale: Requiem.Ambiance médiévale pestiférée, le jeu est la suite directe et donc débutera là où le premier opus s'arrêtait.Le jeu est prévu sur PC, Xbox Series et PS5 en 2022, mais aussi sur Nintendo Switch via le Cloud Streaming (pas de cartouche, juste du Streaming).On vous laisse découvrir la bande-annonce.