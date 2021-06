Guilty Gear -Strive- est disponible sur PC, PS4 et PS5

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tu veux une baffe ?

Guilty Gear -Strive - est désormais disponible sur PC, PS4 et PS5. La bascule PS4 vers PS5 est gratuite, on vous le rappelle.Ce jeu de combat signé du studio Arc System Works, à qui l'on doit le jeu à succès Dragon Ball FighterZ, est édité par Bandai Namco.De la baston, des mandales et des heures et des heures de cinématiques vous y attendent. Le test est en cours.