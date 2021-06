- Rail Route disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 24 juin 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On se fait un rail ?

Rail Route est un jeu de gestion de traffic ferroviaire dans lequel vous allez devoir gérer le passage des trains pour que le traffic soit le plus fluide possible, mais aussi développer les infrastructures et automatiser certains trajets pour que vos trains n'aient pas de retard et, bien entendu, pas d'accident.Le jeu, signé Bitrich.info, est désormais disponible en accès anticipé sur Steam J'en profite pour souligner que j'adore ce morceau, utilisé dans la vidéo.