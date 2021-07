Vampire : The Masquerade – Swansong nous présente son deuxième personnage jouable

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Un Ventrue pur-sang

En attendant Bloodlines 2, qui ne sortira probablement jamais, je retiens mes larmes pour vous parler de Swansong, développé par Big Bad Wolf et édité par Nacon. Il s’agit d’un RPG narratif qui vous permettra d’incarner trois vampires de la Camarilla, le gouvernement qui dirige la majorité des vampires, au cœur de Boston de nos jours. Il vous faudra faire des choix -pas toujours moraux- et développer vos capacités vampiriques, appelées des disciplines, pour réussir à survivre dans ces nuits tourmentées et à leurs complots.Le studio nous présente, après Leysha -une Malkavienne accro à une décoction de sang, Galeb, un Ventrue -membre important de la Camarilla. Ce dernier a l’air de particulièrement bien maîtriser la Domination, une des trois disciplines que connaissent traditionnellement les Ventrues, lui permettant même de forcer ses ennemis à se tirer dessus, mais aussi probablement Fortitude qui permet d’être plus résistant que les autres vampires.Galeb semble sans pitié, ayant bien compris que les autres n’en feront pas plus preuve que lui, mais aussi bien conscient des avantages et malédictions que lui octroient son immortalité. Il semble déjà avoir passé plusieurs siècles, plus de trois d’après le studio, ce qui pourrait permettre à des fantômes du passé de revenir le hanter comme c’est souvent le cas dans le JDR papier Vampire : la Mascarade...Il nous faudra malheureusement attendre encore un peu pour découvrir tous les tenants et aboutissants de cette histoire puisqu’il est désormais prévu pour février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One… D’ici là, je pense qu’on nous aura présenté le dernier personnage jouable, Emem du clan Toreador.