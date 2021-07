Une nouvelle mise à jour pour Session

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 11:15:00 par Marion Bétremieux

Comme les pros... dans notre canapé.

Sur fond d'Anxiety par IDLES , Nacon et Studios Inc. nous présentent une nouvelle mise à jour pour son petit bijou sportif : Session.C'est avec l'illustre Daewon Song que Nacon partage la bande-annonce de cette mise à jour pour ce jeu de skateboard mêlant figures et obstacles qui se rapprochent du parkour.Je ne m'y connais pas personnellement dans la discipline, mais je dois avouer que, contrairement au titre de la bande-son, le fait que ce soit du skateboard me donne beaucoup moins d'anxiété que de le voir en réalité. Après, chacun son truc...Je suis forcée d'avouer, en revanche, que les environnements sont à la hauteur des technologies actuelles en terme de graphismes et le réalisme est réussi. A voir si ce n'est pas juste pour la bande-annonce.En contrepartie, je suis un peu perplexe quant au personnage. Quand bien même il est censé représenter Daewon, je trouve que le design est le plus basique possible et qu'un peu plus de diversité aurait été plus intéressant. Peut-être une fois que le jeu sera définitivement sorti.Si le jeu est salué par notre cher professionnel en la matière, Daewon Song, il était néanmoins toujours en Early Access jusqu'ici sur Steam, Xbox Series X|S et Xbox One. Studios Inc. a souhaité mettre en avant cette nouvelle mise à jour lors des annonces de Nacon. On espère que cela satisfera les fans en attendant une date de sortie définitive.