SkyDrift Infinity arrive sur Steam et consoles !

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Décollage imminent

Skydrift Infinity débarque sur Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 27 juillet 2021. Il s'agit d'un jeu PC de type arcade bourré d'action, axé sur une expérience de vol rapide et ludique, en solo ou multijoueur. Dans différents modes de jeu, vous pourrez participer à des matchs à mort et à des courses explosives en utilisant des avions plus ou moins modernes, équipés jusqu'aux dents d'un armement extrême.5 modes de jeu :Jouez seul, avec vos amis ou contre des challengers en ligne. Pour vous détendre, le jeu vous propose d'explorer des îles exotiques, le lieu des courses et les modes arène et, ici, pas de 2D pour vous limiter.Le Multijoueur est à 8 joueurs : affrontez vos amis et rivaux en ligne dans des batailles rapides et intenses.