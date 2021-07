Blackwind débarquera en fin 2021 sur PC et consoles

Publié le Jeudi 8 juillet 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

RIP James

Dans ce jeu d'action plateformes de science-fiction au type de combat Hack'N Slash, on incarne James Hawkins, un adolescent sans formation, seul espoir de survie de Medusa-42. Celui-ci est piégé dans le cockpit d'un prototype de Battle Frame au potentiel illimité alors qu'un déferlement de créatures appelées "Raknos" descend sur les colonies minières de la planète.Hawkins doit repousser la menace avec son Battle Frame, tenter de découvrir la raison de leur assaut et de retrouver son père. Ses chances de survie sont faibles. Cependant, il n'est pas le seul être à pouvoir contrôler le Battle Frame et, grâce à l'IA Blackwind, James pourrait bien avoir une chance de s'en sortir.Vous pourrez utiliser de puissantes attaques de corps-à-corps, des tirs à distance et des attaques spéciales spectaculaires pour trancher les monstres. En améliorant les compétences du Battle Frame à travers trois embranchements, faites de Hawkins un guerrier chevronné. Transformez le costume en arme mortelle et envoyez votre drone dans des zones dont il est le seul à pouvoir accéder.A travers les divers décors de science-fiction du jeu, découvrez tout l'écosystème et l'environnement de la planète qui vous entoure. Entre les déserts balayés par le sable, les montagnes enneigées, les forêts d'une densité sans fin et les installations de recherches scientifiques secrètes à chercher tout au long de la campagne, il y a de quoi faire.Un mode coopératif local où un joueur contrôle le Battle Frame, tandis que l'autre attaque en utilisant le drone agile du Battle Frame pour lui apporter du soutien, est disponible pour Blackwind. Vous pourrez choisir parmi 3 niveaux de difficulté : facile, moyen et difficile, pour une expérience enrichissante qui vous apportera un véritable challenge.Blackwind sera disponible sur PC et Mac via Steam, GOG, le Mac App Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch au quatrième trimestre 2021 pour 19,99 $.