(TEST) Monobot (PC)

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Heureusement qu’il a des nerfs d’acier, lui

Hello, hello,Pour démarrer cette semaine en beauté, on se retrouve autour du test de Julia sur Monobot, un jeu que j'avais très hâte de partager avec vous.Monobot, c'est un peu le petit frère de Limbo et Inside, vous savez, celui qui est à fond dans les mechas et les robots. Vous incarnerez Mono, un robot exceptionnellement petit dans un vaste monde où le danger rôde partout.Vous devrez redoubler de patience, de précision et de...Vous savez quoi ? Je ne vais rien vous dire et vous laisser avec le test que vous a concocté ma collègue Julia.(PS : J'ai adoré.)Allez, à demain pour un autre test !Nous, on se retrouve en fin d'aprèm pour une nouvelle semaine de pause croquis (j'vous avouerais que je cherche l'inspiration aujourd'hui, peut-être au fond d'une tasse de thé, oui, ça sonne bien ça).