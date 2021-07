Cooking Mama : Cookstar est disponible sur PS4

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

A vos tabliers… Prêts ? Partez !

, le jeu de Ravenscourt et Planet Entertainement, est disponible en version physique sur PS4.Le jeu propose plus de 90 nouvelles recettes que vous pouvez maitriser, de la cuisine traditionnelle japonaise à des délices un peu plus fantasques comme la nourriture pour licorne.Vous aurez la possibilité de cuisiner avec ou contre vos amis, et ce, jusqu’à trois joueurs. Ensuite, vous pourrez partager vos délicieux mets sur les réseaux sociaux ou participer au défi des chefs, un mode du jeu qui mettra votre talent à l’épreuve…Et grosse nouveauté de ce Cooking Mama, si la viande vous déplaît, vous pourrez passer de la cuisine traditionnelle à la cuisine végétarienne qui propose toute une nouvelle gamme de plats de la Pokébowl au Bubble Tea.Bref, tout ceci m’a donné faim et je vous laisse essayer de devenir le futur top chef ! Moi, pendant ce temps-là, je vais me chercher un petit-déj…