- Hokko Life voit arriver la Farming Update

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 10:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A vos marques. Prêts ? Cultivez !







Le jeu de simulation de vie communautaire, qui a été lancé sur Steam en Early Access le mois dernier, voit arriver une mise à jour :Cette mise à jour agricole fournit une bonne récolte niveau contenu aux joueurs de Hokko. La mise à jour comprend 24 cultures différentes à semer, entretenir et cueillir -oignons, tomates, fraises, pastèques... Un nouveau villageois du nom de Aubrey rejoint le groupe amical des habitants, vendant des graines, créant des recettes et une variété d'équipements agricoles.Une nouvelle zone de récolte est également disponible. Une fois débarrassée des débris et de la prolifération, elle offre aux joueurs une nouvelle attribution pour développer la main verte. Les récoltes peuvent être échangées contre de la nourriture préparée par l'aubergiste du village ou données aux habitants de la ville.