- Space Tow Truck, un jeu de puzzle sur la physique !

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Approuvé par Isaac Newton !

est un jeu récréo-éducatif crée par un professeur de physique, Eric Laflamme.Celui-ci, en mode histoire veut aborder en douceur entre autres le paradoxe de Fermi, à savoir "sommes-nous seuls dans l’univers", tout en faisant découvrir aux joueurs un concept de physique par niveau et la Lune.Space Tow Truck aborde notamment la position, le déplacement, la vitesse, l’accélération et se veut pour un public pré-universitaire en termes de niveau. Ce qui est une véritable intention de l’auteur, qui, en tant qu’enseignant, trouvait qu’il lui manquait un outil pour démocratiser et faire comprendre la physique à ce niveau…De plus, l’univers du jeu (le lore) nous en apprendra plus sur l’Histoire des sciences, la lune, mais aussi sur les femmes dans la science, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ayant étudié des domaines dans lesquels les femmes sont peu représentées, car peu mises en avant…Bref, si le jeu et la science vous intéressent, je pense que vous pouvez foncer ; le jeu sort, donc très bientôt sur Steam !