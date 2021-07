- Orcs Must Die ! 3 est de sortie

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Plus de tout pour plus de massacre !

Robot Entertainment lance, la suite des célèbres tower-defense, sur Xbox One et Series, PS4, PS5, Steam et streaming via GeForce Now.Le jeu apporte une nouvelle campagne au jeu de meurtres d’orcs en masse. Les joueurs auront plus d’armes et plus de pièges qu’ils devront utiliser contre des ennemis plus diversifiés, notamment dans le nouveau Scramble Mode dans lequel les héros doivent s’adapter à une série de défis et de changements dans l’environnement.Il y aura aussi les scénarios et les machines de guerre qui offriront une nouvelle et massive échelle de destruction. Mais ce jeu marque également le retour de certains favoris des fans, comme les défis hebdomadaires et le mode sans fin pour continuer votre massacre.En conclusion, la licence est de retour comme vous l’aimez ; bourrine, violente et explosive… Peut-être qu’un de mes collègues vous donnera son avis dessus dans les jours à venir !