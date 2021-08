Struggling sera bientôt disponible sur PS4 et Xbox One

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Oh mon dieu, que vous êtes laid

Frontier Foundry a annoncé quedéveloppé par Chasing Rats Games, serait disponible sur PS4 et Xbox Oneest un jeu de plateforme coopératif basé sur la physique dans lequel un à deux joueurs contrôle les bras de notre héros en chair et en os, Troy, alors qu'il se lance dans une quête aussi épique que scandaleuse : trouver les légendaires Dieux de l'Abomination.Les joueurs pourront utiliser les appendices spongieux de leur partenaire afin de relever le défi en mode coopératif local. Les capacités de coordination des joueurs seront mises à l’épreuve en s’attaquant à des énigmes dans des décors de plus en plus étranges.Les joueurs débloqueront également une série de pouvoirs qui changeront au fur et à mesure du jeu comme ralentir le temps ou détacher temporairement les membres de Troy.A noter que le jeu est déjà disponible sur PC et Switch, si vous êtes amateur de trucs dégueu' et de coopération avec de la physique un peu chaotique, ce qui n’est pas mon cas.