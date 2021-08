Xuan Yuan 7 annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Il y a 2000 ans...

Eastasiasoft a annoncé que, le dernier opus de la série de RPG chinoise, sortira en France sur PS4 et Xbox One. Une nouvelle bande-annonce nous propose d’en découvrir plus sur les combats, le système d’améliorations et la fratrie du héros.Dans ce nouvel opus, les joueurs suivent les aventures de Taishi Zhao, un noble combattant, sur la piste d’un mystérieux parchemin de bambou qui semble semer la famine et la misère dans son sillage. Il se lance dans un voyage à travers un royaume rempli d’êtres surnaturels, déterminé à détruire le parchemin.Vous devrez maîtriser une multitude de techniques de combat à débloquer et à améliorer, mais vous pourrez également vous servir du parchemin, l'Elysium Scroll, pour ralentir le temps ou modifier votre environnement.Bref, le concept est cool, mais j’attendrais de regarder des vidéos et autres sur le jeu, car c’est une licence quasiment inconnue à l'Occident…