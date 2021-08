- Exekiller annoncé avec un trailer

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Il y a un nouveau shérif en ville

New York, 1998.Vous êtes dans un univers alternatif où l'apocalypse s'est produite avec le Grand Incendie, dont l'ampleur a été telle qu'il a provoqué une extinction de masse, il y a 20 ans de cela. Il ne reste que quelques endroits sur Terre où vivre est possible et c'est là que les 30 % de l'humanité qui ont survécu se sont installés. Les entreprises ont profité du chaos pour évincer les gouvernements et prendre le contrôle. Du monde d'avant, il ne reste que l'anarchie.Vous incarnez un Exekiller, une sorte de chasseur de primes à l'aspect futuriste. Votre objectif principal est de collecter un composant de biopuce qui rassemble des informations sur son propriétaire et permet même de le contrôler. Le nom de ce dispositif : S.O.U.L.S. Ces puces sont produites par l'une des entreprises qui se sont installées en maîtres sur Terre.Devenez la terreur des criminels, tuez-les, amenez-les en justice ou libérez-les, le choix est vôtre. Chaque décision a son importance alors choisissez bien, car vos actions et choix auront des répercussions sur votre histoire.Compétences, gadgets et environnement, améliorez et maîtrisez tout ce qui vous entoure. Vous voyagerez dans diverses régions avec votre fidèle véhicule et découvrirez des paysages post-apocalyptiques avec des conditions météorologiques extrêmes.