Marvel’s Guardians of the Galaxy nous présente sa musique

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block ou encore Rick Astley…

Eidos-Montréal a sorti une nouvelle vidéo dans les coulisses des développeurs qui révèle un peu plus d'informations sur les inspirations de la bande-son de. Elle dévoile aussi comment les grands noms pop et rock des années 80 sont liés au gameplay pour créer une mécanique en jeu innovante, le Rassemblement.La bande-son complète mélangera pas moins de 3 types de musique : une bande-son orchestrale épique, des morceaux connus des années 80 et un album conçu spécialement pour le jeu.Tout d’abord, la bande orchestrale ajoutera de l’épique aux grands moments du jeu et ce n’est pas moins de 6 heures qui ont été enregistrées.Du côté des années 80, le studio révèle que la principale intention lors de la sélection était le côté fun, qui fait grandement partie de la licence de nos jours. D’ailleurs, la fonctionnalité du Rassemblement donne une nouvelle ampleur à cette bande-son en utilisant des morceaux précis pendant les combats. Les joueurs peuvent appuyer sur la touche Play du lecteur de cassettes de Star-Lord pour lancer un tube des années 80 qui va venir inspirer les Gardiens pendant le combat.Enfin, pour ceux qui l’ignorent, Peter Quill choisit le nom Star-Lord en référence à son groupe de rock préféré et le studio a décidé de donner vie à ce groupe en enregistrant un album complet ce que je trouve super cool.Bref, j’aurais sûrement quelques nouvelles bandes-son à ajouter à la liste de celles que je mets en fond pour écrire, et ça, c’est génial. Le soin a l’air d’avoir été apporté un peu partout dans le jeu, mais attendons de voir à la sortie pour statuer… Pour rappel, le jeu sera disponiblesur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series et en version Cloud sur Switch dans certaines régions.