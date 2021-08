Spacebase Startopia débarque bientôt sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Prends garde aux piraaates !

L’éditeur Kalypso Media et le développeur Realmforge Studio ont annoncé que la version Nintendo Switch de leur jeu de gestion de base spatiale,, sortira leest un jeu de simulation de gestion dans un univers qui se veut dynamique et souvent absurde. Il veut proposer un équilibre entre construction et gestion, entrecoupées d’escarmouches.Vous allez façonner votre propre petite parcelle d’univers pour en faire une utopie galactique à travers 3 modes de jeu différents et vous devrez également prendre des décisions importantes concernant la gestion de votre base, sous l’étroite surveillance de VAL, l’IA un peu sournoise de la station.Bref, un classique du genre qui a l’air plutôt sympa. Mais je ne suis moins convaincue par une version Switch qu’une version PC pour un jeu de gestion…