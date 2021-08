- Dying Light lance l’évènement Faible Gravité

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

En apesanteur

Sauter plus haut qu’auparavant ;

Tomber beaucoup plus lentement ;

Eviter de subir les dégâts de chute ;

Utiliser un grappin qui permet aux joueurs de les tracter rapidement vers une cible.

Alors que tous les yeux sont tournés vers la suite de ce premier opus, Techland annonce le lancement d’un nouvel évènement unique sur, dans lequel la ville de Harran est hantée par des forces venues de l’espace.est un évènement dans lequel les joueurs doivent protéger la Terre de l’invasion et de l’influence de visiteurs extraterrestres. Des auteurs inconnus ont altéré la gravité, ce qui affecte le comportement des joueurs et des adversaires. Lors de l'évènement, les joueurs pourront :Des forces cosmiques inconnues ont également affecté les infectés. Tout comme les joueurs, ceux-ci tombent beaucoup plus lentement et ne subissent aucun dégât de chute. De plus, une explosion ou une attaque de type Dropkick les propulsera dans les airs.L’évènement sera accompagné de défis et les joueurs recevront des récompenses spéciales pour les avoir relevés. Pour avoir vaincu 100 ennemis lors de l’évènement local, les joueurs recevront la machette Caméléon V-27 (or), tandis que lors de l'évènement mondial, pour l’élimination de 100 000 000 infectés, les joueurs recevront 3 améliorations King.Les joueurs auront également la possibilité de trouver, entre autres, un vaisseau alien écrasé.L’évènementdurera jusqu’au 1er septembre 2021 à 19 heures.Dans le cadre de cet évènement, Techland a également préparé pour les joueurs la possibilité d’acheter un pack unique d’armes et de skins, le pack. Celui-ci contient une carabine laser V-23 Eraser dont les munitions mettent feu aux ennemis, un pistolet de stase V-40 Suspender dont la dernière munition de chaque chargeur immobilise, une machette V-27 Shifter Or qui est capable de changer d’effet après plusieurs coups, une combinaison qui réduit les dégâts de chute et un habillage pour le buggy V-39 Star Rover. Le pack est disponible pour 2,99 € sur PC, Xbox One et PS4.Bref, l’événement a l’air bien rigolo.