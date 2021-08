- Syberia : The World Before annonce une date de sortie et ouvre les précommandes

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

A l’occasion de la Gamescom 2021, Microids a annoncé que la suite des aventures de Kate Walker,, sortira le 10 décembre sur PC. Le studio en profite pour dévoiler une nouvelle-bande annonce et ouvrir les précommandes.Vaghen, 1937 : Dana Roze est une jeune fille de 17 ans, qui démarre une brillante carrière de pianiste. Mais son avenir s’assombrit alors que la menace fasciste de l’Ombre Brune plane sur l’Europe, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.Taïga, 2004 : Kate Walker survit comme elle peut dans la mine de sel où elle a été emprisonnée, lorsqu'un évènement tragique la pousse à repartir dans une nouvelle aventure en quête de son identité.Au cours d’un périple qui se veut riche en rebondissements et alors que l’Ombre Brune ne cesse de se rependre en Europe, vous allez devoir découvrir quel lien unit Kate Walker et Dana Roze, deux personnages que vous allez incarner et qui affronteront des menaces à travers deux temporalités distinctes.Une version digitale deluxe a été dévoilé, elle contiendra le jeu complet, la bande-originale, un extrait du scénario officiel, l’artbook en version numérique ainsi que de nombreux fonds d’écran, avatars et story boards…Enfin, en bonus de précommande, peu importe la version, vous obtiendrez l’artbook en version numérique.En conclusion, le résumé a l’air vraiment formidable et le prologue du jeu est disponible gratuitement sur Steam et GOG, si jamais vous voulez y jeter un œil… Moi, c’est ce que je vais faire en tout cas !